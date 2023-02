państwo kaczyńskiego w pigułce.

dowódca policji po pijaku strzela przemyconym granatnikiem w komisariacie. Nie ma winnych, nie można ustalić kosztów.



Gdyby ktoś przyszedł z takim scenariuszem na film, to by to odrzucili za zbyt oderwane od rzeczywistości. Hołota kaczyńskiego generuje taką liczbę afer, że już do tego przywykliśmy. I tkwimy w tej abstrakcji, zamiast wymagać przestrzegania prawa.