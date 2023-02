Nominowany do Oscara Paul Mescal molestowany przez fankę

Kiedy miałem lat 17 jakieś dziewczę na imprezie sylwestrowej bardzo chciało ze mną spółkować. Nie byłem zainteresowany. Dziewczę się nie poddawało. Kilka dni nachodziła mnie w domu ale jej przeszło. Nikomu nie życzę obcowania z osobą, która łapie cię za jajca kiedy ty nie masz na to ochoty.

Chłopaki oczywiście mieli z tego polewkę.

Odwróćmy sytuację i to ja łapię tę gadzinę za szufladę i nachodzę ją w domu.

