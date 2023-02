Wpierw niech się martwią o Bachmut, który od całkowitego okrążenia dzieli max 2-3 tygodnie. Wydaje się, że Zełenski czeka na te Bradleye i Leopardy jak na zbawienie i spodziewa się, że pozwolą na efektowne odepchnięcie ruskich, coś jak cudowne wybawienie Minas Tirith przez odsiecz wojsk Rohanu.

No chyba, że wkrótce, wzorem Sołedaru, dowiemy się, że utrata Bachmutu to nic takiego, miasto bez znaczenia strategicznego i to tylko na otarcie ruskich łez.