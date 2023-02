Od blisko 200 do 350 osób wyjeżdża co drugi dzień z Przemyśla do Niemiec darmowym pociągiem ewakuacyjnym. Przejazdy finansują uchodźcom z Ukrainy Niemcy. - Zainteresowanie jest ogromne. Niektórzy chętni czekają po kilka dni, byle tylko się na ten pociąg załapać - twierdzi Maksym Nakon