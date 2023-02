Nawet jak rosja wycofa się z Ukrainy (w tym i Donbasu), Ejropa zniesie im sankcje itd.. to będą się zbroili przez pięć lat i wtedy już pójdą na Ukrainę i kraje bałtyckieChiny szykują się na 2027 by zaatakować Tajwan.Dla mnie, cała obecna wojenka była rosji bardziej potrzebna by "zfaszystowić" swój naród i przestawić gospodarkę na wojenną, mniejszym celem było "podbicie" Ukrainy.