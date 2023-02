Co to za brednie? Tchórzliwy sąd orzekł o winie Kościelnika, który nie zachował super-duper-hiper-ostrożności (Przedtem kolumny rządowe nie rozjeżdżały seryjnie ludzkiej mierzwy zwanej przez totalną opozycję żartobliwie obywatelami.) z powodu, że kolumna W NIEPRZEWIDYWALNY SPOSÓB nie zachowała żadnej(!), bez orzekania kary. Co oznacza, że państwo polskie ma otwartą drogę do zgnojenia finansowego Kościelnika w procesie cywilnym (i każdego innego obywatela). Dzień hańby! Hańbą jest to, że proces wog'le się zaczął.