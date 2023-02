Maja Staśko jest dziennikarką w „Krytyce Politycznej”. Niestety ma gdzieś etykę dziennikarską a swoją pozycje wykorzystuje w celach prywatnych, do tworzenia nagonki oraz uderzenia w osoby z którymi w danym czasie jest skonfliktowana. W tym roku napisała 5 artykułów, we wszystkich zaatakowała osoby z którymi ma konflikt. Nie odpuściła nawet w artykule o śmierci Mateusza Murańskiego i żerowaniu na jego śmierci w pewnym stopniu samemu to robiąc. Przyjrzyjmy się jej artykułom oraz konfliktom.

02/02/23

„Dymy” na freak fightach to przemoc. Czy ktoś zareaguje?

Z 3 federacji wybrała sobie fame mma czyli federacje której widownia od kilku gal zarzuca brak „dymów”. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że Maja walczyła w High Leauge a jej redakcyjny kolega w Prime mma. W samym artykule skupia się w dużej mierze a wręcz większości na Amadeuszu Ferrarrim z którym niewiele wcześniej wdała się w mocny medialny konflikt. Chodziło o streamy Amadeusza z Tajlandii znane jako Trans Tv. Poczatki federacji freakowych były bardzo patologiczne ale wtedy Maja nic nie pisała, za najbardziej patologiczna gale uznaje sie prime mma gdzie np. jej redakcyjny kolega kapela prowokuje wierzących zawodników szalikiem z hasłem Jan Paweł 2 gwałcił małe dzieci. Jednak maja skupiła się głównie na Amadeuszu i jednej federacji.

08/02/23

Mama Ginekolog: tak się bawią (i leczą) elity

Artykuł wstępnie opisuje problem gdzie wpływowe czy bogate osoby, zostają przyjmowane poza kolejnością, czy pomimo nie spełniania kryteriów. Jednak w pewnym momencie przechodzi on w atak w stronę Lil Masti i wyciąganie rzeczy zupełnie nie związanych z tematem. Przypadek? Oczywiście, że nie. Nieco wcześniej na Aniele spadła masa krytyki a Maja postanowiła jej bronić. Zainteresowana grzecznie podziękowała za pomoc twierdząc, że Maja jest nadgorliwa a ona potrafi poradzić sobie sama. Kilka godzin później dziennikarka zaczęła atakować Lil Masti a następnie wplotła jej wątek do artykułu.

10/02/23

Nekroinfluencerzy, media i boty monetyzują śmierć Mateusza Murańskiego.

Tutaj Maja opisuje jak próbuje się zarobić na informacji o śmierci Mateusza. Oczywiście wrzuca wątek problemu z hejtem nie mówiąc wprost lecz sugerując, że do tragedii doprowadził hejt jaki był na rodzine Murańskich. Oczywiście, zupełnie pominęła rzekome problemy Mateusza z narkotykami o których była mowa przed jak i na samym początku jego kariery we freakach. Podaje tez nigdzie nie potwierdzona informacje jakoby Mateusz miał trafić do szpitala w ciężkim stanie psychicznym po ostatniej walce. Cała narracja budowana jest żeby możliwy był atak na Pawła „scarface” Bombę ostatniego rywala Mateusza z którym Maja wdała się w konflikt podczas gali High Leauge. Hejt, kiepski stan psychiczny, wspomnienie ozdoby po to żeby znowu nie powiedzieć wprost ale zasugerować przyczynienie się Pawła do tej tragedii pisząc „Ten rywal w trakcie konferencji powiedział do Mateusza: „Możesz skończyć nawet ze sobą, jak chcesz, kurwa””

14/02/23

Paweł B., gwiazda freak fightów, został prawomocnie skazany za wykorzystanie niepełnosprawnego mężczyzny.

W tym wypadku Maja nawet nie stara się ukryć, że artykuł jest atakiem na osobę z która ma konflikt. Informacja z nagłówka to kopiuj wklej w wersji 1:1 informacji o zatrzymaniu opublikowanych na innych portalach kilka dni przed artykułem. To co Maja napisała od siebie to zależnie się, że nazwał ja wariatką i opis najgorszych zachowań. Oczywiście nie mam na celu bronić zachowań Pawła i nie uważam ich za słuszne jednak jest przez ostatnie lata nie pisała o tym, masa zawodników zachowuje się o wiele gorzej a Maja wybrała sobie akurat ten czas i zawodnika z którym ma konflikt oraz planuje się sadzić. Do tego to co mówiły jego byle partnerki traktuje jako prawdę bez jakichkolwiek dowodów natomiast wszystko co mówi Paweł oraz dokumenty potwierdzające płacenie alimentów jest według niej kłamstwem.

21/02/23

I twoje dziecko może dać się złapać na Lexy Chaplin i promocję hazardu

Kolejne „fikołki” w wykonaniu Maji. Maja jak i Lexy są chociaż w przypadku Staśko jest to chyba już tryb przeszły zawodniczkami HL. Maja chciała walczyć z Lexy jednak ta nie chciała walki ze Staśko i tłumaczyła, że nie zgadza się z jej poglądami oraz działaniami. Maja nie mogąc się z tym pogodzić zaczyna coraz bardziej atakować Lexy i próbuje wyciągnąć na nią cokolwiek się da i dodać do tego własna narracje. Finalnie pojawia się ten artykuł, znowu jest trochę racji jednak o takich loteriach mówi się od dawna i wcześniej nie przeszkadzały one Maji. Tutaj próbowała zabezpieczyć się przed tym zarzutem jednak bardzo nieudolnie cytuje „Budda czy Nitro organizowali już podobne, jednak kluczowa różnica jest taka, że oni trafiają do starszej widowni.” Cofnijmy się jednak kilka miesięcy wstecz do okolic zbanowana Nitro na YouTube. Użytkownicy wykopu zbierają materiały i próbują nagłośnić zachowania Nitro w sieci. Maja zakłada konto na wykopie i dołącza do akcji. Sprawa zajmuje się kanał „Nie wiem ale się dowiem” i publikuje godzinny materiał na temat nitro który Maja bardzo chętnie udostępnia i promuje a w którym wielokrotnie jest podkreślane, że jego widownia to głównie… młodsze osoby.

Patrząc z boku i nie znając sytuacji Maja może sprawiać wrażenie osoby działającej bezinteresownie w słusznej sprawie. Jednak kiedy przyjrzymy się temu bliżej łatwo możemy dostrzec brak poszanowania etyki dziennikarskiej oraz zajmowanie się dana sprawą jeśli będzie mogła odnieść z tego korzyści w postaci rozgłosu czy uderzenia w osoby z którymi ma konflikt czy o innych poglądach lub nie chcących dać jej rozgłosu.