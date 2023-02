ale to coś serio nowego? owszem w latach 80-tych to może i było szokujące, ale później, to już 18 latka była dawno rozdziewiczona, Pamiętam jak mój kumpel miał dziewczynę - on prawiczek, ona dziewica, zakochani, po mniej więcej 17 lat ona a on 18 - tak bo prawko już miał, i jeździł takim gruchomtem, nie wiem czy nie GOLF II z jakiegoś złomu xd i no on chciał coś tam zadziałać, ale Pokaż całość