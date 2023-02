To jeszcze nic, bo wyszukiwarka jutuba i działająca tam segregacja treści to jeszcze większy rak. System na upartego ukrywa pewne treści i zamiast tego proponuje inne i najczęściej konfliktujące z tym czego szukam, tak jakby system chciał obsesyjnie zmieniać myślenie użytkownika na praktycznie wszystkie kwestie zamiast dać mu możliwość znalezienia tego co chce znaleźć. I co ciekawe, tych filmów które jutub nie chce pokazać o dziwo pokaże je google. Ale to fakt, Pokaż całość