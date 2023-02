Stan Tennessee na drodze zakazu indoktrynacji dzieci występami "drag"

Dlaczego lewaki mają taki wielki problem ze zrozumieniem, że jeśli ktoś sieje zgorszenie w miejscu publicznym to należy się kara, a za recydywę cela w pierdlu (męskim pierdlu żeby było jasne)?



O ile jeszcze to się dzieje w jakichś klubach dla dorosłych zainteresowanych tematem to hooy z nimi. Ale np. szkoła to nie jest miejsce na takie rzeczy.