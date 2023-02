Pierwsza w historii ankieta przeprowadzona na Śląsku to fascynujące źródło wiedzy o poglądach części śląskich górników na początku XX wieku. O czym ponad 100 lat temu marzyli pracownicy kopalń? „Po pierwsze wyspałbym się dobrze, potem poszedłbym do lasu, by pozbyć się trujących atomów z piersi"