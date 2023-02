Zbiórka na leczenie żony wykopka - prośba o #wykopefekt

Miras 60 tys to nie tak dużo o ile mentalnie nie jesteś biedakiem, w moim poprzednim związku to brak debetu na koncie przed wypłatą było luksusem więc w jakis sposób Ciebie rozumiem. Można wziąć kredyt a potem wyjechać do pracy na statki i to odrobić w 3 - 4 miesiące. Serio, nie ma co się dołować. Jakbyś był samotną matka z dzieckiem to uzbierałbyś te kwote w kilka dni. Także źle zacząłeś. Pokaż całość