Wzrost przestępczości... w szeregach polskiej Policji (2019-21)

Jest to spowodowane tym, że łamanie prawa przez policję nigdy nie było za bardzo w ostatnim czasie karane. Kiedy nawet szef policji łamie praw i zostaje bezkarny to zachęca też innych do łamania prawa. A szef polici mam wrażenie że jest przestępcą i ma powiazania z grupami tego typu. Swoją drogą bez honoru bo sam bym się podał do dymisji a on jeszcze kłamał jak dziecko i zmieniał zeznania. To jest chore