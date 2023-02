Wojna w Ukrainie. Sondaż: 90 proc. Ukraińców popiera atak na Rosję

To oczywiste, że w ludziach rodzi się złość do okupanta. To naturalne odczucie za zło, zniszczenia i traumę przeżywaną codziennie.Prawda jest taka, że jeśli zginął by twój brat , matka, tato czy straciłbyś dorobek życia w skutek bombardowań, to miałbyś takie samo zdanie. My obserwując z boku, wiemy że to nierealne i głupie. Postawcie się w ich sytuacji i dopiero komentujcie.