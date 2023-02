To nie koty są problemem, ludzie zabierają cały czas środowisko zwierzęta, sarny, dziki, mają problem z terenami a co dopiero wróbel czy jakieś inne ptaki.

Betonoza, wycinki krzaków drzew, środowisko dla zwierząt się kurczy.

Koty które faktycznie mogą dopaść ptaka to tylko jakiś procent, nie każdy kot interesuje się ptakiem.

To jest trochę taka histeria jakaś.



Ludzie powinni sterylizować kotki i kastrować koty, w ten sposób populacja była by kontrolowana.



