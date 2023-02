ONZ to już powinno być zlikwidowane, udowodniło że nie ma realnej i wartościowej funkcji w obecnym świecie. Miało swoje jakieś akcje w latach zeszłego wieku. Ale teraz i w takim układzie prawa to jest kpina z organizacji. Kiedy to kacpaów powinno ONZ nie tyko potępić ale ich stęporowi to nie robi nic - bo i ich prawo też na to nie do końca pozwala bo jest tak przestarzałe.