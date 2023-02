Miesiąc po wydaniu pierwszej gry na Steam - rezultaty i wnioski.

1. Gra sie co prawda nie zwróciła zle to co sie nauczyłem w procesie produkcji uznaje za bezcenne i z pewnością pomoze przy przyszłych projektach.

2. Zdecydowanie warto było wypuścić najpierw Demo bo ilość komentarzy i pomysłow od graczy była bardzo duża i pomogło to też wishliscie.

3. Zaczołem wysyłać maile do influencerów na miesiać przed premierą i wydaje mi sie że to był dobry krok. Kilku podłapało temat i zdecydowanie pomogło to podczas premiery.

4. Przy produkcji gry, jezeli pozwala na to tematyka gry to warto brać pod uwage konfiguracje na Steam Decka. Szybko rosnąca ilość graczy. A do tego stosunkowo niewiele gier ktore sa jeszcze "Verified" na tą konsolę. Dzieki temu ze Steam dał mojej grze "Verified" tydzien po premierze, liczba graczy skoczyla do poziomow z pierwszego dnia.

5. Gracze docenili fakt ze gra w pelni wspiera gamepady. Pare pozytywnych komentarzy dzieki temu przybyło. Warto brać to pod uwagę przy swoich planach na następną grę.

6. Najważniejsza lekcja: Marketing jest cholernie trudny! Zostawianie tego na ostatnia chwile to gwoźdź do trunmy 99% małych projektów, takie jest moje zdanie.