Polska już zrobiłaś błąd chcąc być pierwszym krajem dla bycia pierwszym krajem. Zachodniej czołgi działają w systemie, musi być komplet by miało sens zadziałać. 4 sztuki to tylko propaganda. A także podział w nato. Ukraina powinna dostać od zachodu kompletny choć jeden batalion. A nie otrzymywać czołgi po kilka sztuk i włączać je do jednostek gdzie popadnie. Kompletne bataliony, działające na jednym odcinku. Obsługa systemu najważniejsza, nie czołgu.