Niemcy są w trudnej sytuacji, chcieliby opowiedzieć się za rosją, bo baaardzo mocno tracą na braku dostaw w rosji, ale cały zachodni świat wspiera ukrainę. Więc najpierw namawiali do rozmów pokojowych, żeby ukraina oddało rosji to co ruscy chcą i powrót do dostaw. Potem było umywanie rąk. Teraz coś tam mają wysyłać ukrainie, ale robią to ostentacyjnie opieszale, niechętnie i nieskutecznie , chyba, żeby putina nie urazić gorliwością.