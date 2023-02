Co za glupi artykul. A cala rzecz w tym, zeby zona dawala mezowi, bo on jak nie dostanie od zony to pojdzie albo do porno albo na dziewczynki. I w ten sposob rozwala sie zwiazki. Oczywiscie czytajac nasze polskie witaminki w internecie, ktore to mysla sobie, ze moga kontrolowac albo karac meza, bo mu nie dadza, to aż się śmiać chce jak tępe potrafia byc istoty ludzkie.