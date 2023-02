Oddała 100 000$ uraińskiej armi a teraz nie ma za co żyć.

To taj jak babcie oddające rentę na rydzyka i płaczące że nie mają pieniędzy.



Moim zdaniem i ta pierwsza i te drugie nie zasługują na pomoc z uwagi na swoją głupotę!!!



Jedyne uzasadnienie ze spłukania się do absolutnego zera to ratowanie życia lub zdrowia swojego lub najbliższych!!!!