Tu nie chodzi o to że chiny stworzyły plan który ma być rozważany lub nie. Jak dla mnie to jest ważny sygnał, który mówi że "chiny postanowiły że od teraz będą aktywnie #!$%@?ć się w sytuację na ukrainie". A robią to dlatego, że prezydent przyjechał do kijowa, no to teraz oni pojadą do moskwy. To jest jawna deklaracja że "już nie będziemy cicho".