Akurat jeżeli chodzi o banowanie książek to jest to domena każdej zradykalizowanej grupy, niezależnie czy mówimy tutaj o skrajnej prawicy czy skrajnej lewicy. W USA przykładowo w tej chwili widzimy starania prawicy by usunąć książki.



Dla mnie jest to idiotyzm bo banowanie książek oznacza że cała Twoja ideologia to porażka. Jeżeli jedyny sposób byś dalej działał to powstrzymanie innych od poznania argumentów drugiej strony to w zasadzie przyznajesz że przegrałeś.



Alternatywa to Pokaż całość