Tyle że na tych filmikach to głównie amerykanie. Ameryka to kraj gdzie rasizm jest dość powszechny. Zwłaszcza na południu. I mają oni mnóstwo problemów społecznych wraz z ogromnymi nierównościami pomiędzy białymi i czarnymi. Co szczuje ludzi na siebie. Dodatkowo to szczucie wykorzystują zarówno politycy jak i media społecznościowe które nakręcają spiralę nienawiści.



Ameryka to takie światowe zoo patologii wszelakiej maści. Podobnie jak np. w internecie Twitter taki jest.