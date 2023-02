Śpiewa Oddział Zamknięty swój największy przebój: „Przyszła do mnie, nie wiem skąd / zawróciła w głowie tak dokładnie / teraz rozumiem, to jest to / Jedna z nią noc i już przepadłem”. A refren? „Gandzia!”. Nie przesłyszeliście się. Kto napisał? Szpilman! Syn słynnego "Pianisty".