Gdyby ludzie mieli własne środki produkcji i nie utrzymywali ze swojej pracy 80% korporacyjnych darmozjadów, to by im się chciało pracować i w niedzielę. Wiem to, bo jestem freelancerem, czyli w korpomowie Januszem biznesu. Pomagają mi dwie osoby. Z jedną dzielę się zyskami, druga jest na etacie z bardzo przyzwoitą pensją. Nikt, nikogo do pracy nie gania. Każdy wie co ma być zrobione sam z siebie. Nie rozliczamy sobie żadnych godzin, nadgodzin, Pokaż całość