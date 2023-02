Przyjechałem na chwilę do Polski po 7miesiącach, i jest cenowo podobnie jak w Holandii, rzeczy słabe jakościowo są tańsze.

Najgorsz jest to że ceny rosną na jedzeniu, bo wszystko inne jest w podobnej cenie albo niższej niż w innych krajach Europy.



Mnie bez problemu było stać aby sobie codziennie chodzić do restauracji we dwoje, ale nie wyobrażam sobie takiej dogodności za stawkę Polską.