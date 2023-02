No to kolejność wydarzeń jest taka. Trzeba odbić Krym. Spotkać się w Jałcie. Ustalić nowy podział Świata w którym nie ma Rosji. I musimy tam tym razem być, bo cała Białoruś nasza i szmat ziemi pod Moskwę. Do tego Królewiec na spółkę z Czechami (Czechy z dostępem do morza) no i nasze kolonie na Syberii i Arktyce. Amen! Reszta rozebrana doszczętnie przez pozostałych aliantów.