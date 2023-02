No i co z tego?

Wykopki już muszą j3bać 30 lat na mieszkanie, a pewnie z połowy w ogóle na nie nie stać, ale złego słowa na kapitalizm nie powiedzą.



Precyzując- to, że komunizm to zbrodniczy system wie każdy, to, że kapitalizm nie jest taki fajny już nie...

A swoją drogą to mamy obecnie jakąś parodię kapitalizmu.