No niestety nieznajomość przepisów nie zwalnia ze stosowania ich. WIORIN ma ustawowy obowiązek kontrolować obrót nasionami nadając im świadectwa KWALIFIKACJI (nie, wykwalifikacji jak to mówił nagrywający). Nie ma problemu z obrotem tymi nasionami, jeśli tylko uzyska się wspomniane świadectwo kwalifikacji.

Problem można porównać do tego, jakby ktoś zaczął handlować mięsem na allegro, a potem narzekał, że Sanepid i Inspekcja weterynaryjna się do niego przyczepiła ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Pokaż całość