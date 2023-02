Prawilnie przypominam

Pokaż całość

Już #!$%@?ąc od SI.No, tylko jak przelepię znaczek opla na daewoo i odwrotnie i spróbuję to tak sprzedać, to natychmiast się okaże, że to jednak nie to samo i srogo mnie za to ukarzą.A części pasują, elektryka pasuje, nawet silniki te same są w niektórych przypadkach.I co? I może być i w drugą stronę - jak coś fizycznie jest jednak nie takie samo, to mam