Co by o nim nie mowic to ja go nie lubie ale mu kibicuje. Taka sila jest potrzebna w sejmie.

Gosc tylko zdaje sie nie rozumiec jednego, rynek rolny w UE nie jest wolnym rynkiem. Jest rynkiem w 100% sterowanym. Mamy bardzo maly wplyw na polski rynek rolny. Takze nawet jakby mial 100% w polskim sejmie to i tak nic nie zrobi