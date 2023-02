Rosyjskie trolle pokonane przez fińską gramatykę

Pamiętam jak w 2003 roku kolega z klasy (przeciętniak) przyszedł z podniesiona głową pewny że dostanie 5 z zadania domowego z angielskiego bo zainstalował sobie english translator...



Jak kobieta od angielskiego to czytała to dosłownie spadła z krzesła.



Temat pracy domowej 'opisz swój pokoj'.



Jego praca zaczynała się od słów 'my peace is big...'



A że nauczycielka angielskiego to prywatnie moja sąsiadka i kuzynka to wiem że do dziś jego wypracowanie wisi Pokaż całość