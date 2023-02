͡

°

͜

ʖ

͡

°

Tak już jest to opisane przez Associated Press, powołującą się na Biały Dom.Wymagało to ogromnego zaangażowania i gigantycznego zaplecza wojskowego (A mianowicie ... https://dorzeczy.pl/swiat/407173/usa-skontaktowaly-sie-z-rosja-przed-wizyta-bidena-w-kijowie.html Ależ ten Biden i Zełeński mają wielkie jaja, żeby tak paradować w Kijowie!