Mnie to zastanawia, jak można się tak zapuścić?

Rozumiem 10, no 20kg nadwagi, praca siedząca, stres itp, ale ku...xrwa. doprowadzić się do takiego stanu, żeby bembzon zasłaniał #!$%@? i żeby było widać zwisające fałdy?

Nawet już pies z wyglądem, ale zdrowie, poruszanie się, w ogóle komfort życia?

Przecież każdemu, kto przesadza w pewnym momencie zapala się czerwona lampka przed lustrem i zaczyna się zastanawiać, co tu się odwaliło i jak to zmienić.