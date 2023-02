dla lewaka wolność i tolerancja to jest wtedy jak lewak robi co mu się podoba a inni to tolerują, do tego inni mają robić to samo co lewak, (być wege, redukować CO2, szczepić się nieskutecznymi preparatami, jeździć rowerem)



wtedy to jest wolność i tolerancja.



Ale jak ktoś chce robić inaczej niż lewak to jest literalnie faszyzm :)



już zupełnie na marginesie to trzeba być naprawdę intelektualna amebą aby chcieć zmuszać innych do Pokaż całość