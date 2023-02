Jak wygląda grupa trolli na wykopie?

Poniżej screeny. Na głównej bordo to te same osoby, część pomarańczowych również.

Tematykę propagandy widać z nazw katalogów.

Dużo nacjonalizmu, religii, Żydów, UE, itd.

Ogólnie to co jest na głównej. Zważywszy na liczbę gigabajtów (prawie 400) - działalność zorganizowana, łatwa do statystycznego zestawienia i zablokowania przez administratorów portalu wykop. Ale może nie ma woli w tym kierunku.