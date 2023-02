Mapa smogu w Europie. Polska nie jest już najgorsza!

No debilizm, bo rozpoznawanie okiem smogu nie zadziała prawidłowo - tylko nosem

A jak w nocy jest smog to jak myślisz skąd ludzie to wiedzą?

Oczywiście, że smog jest. Przekonuje się o tym codziennie wychodząc z domu.

Pokaż całość

no ale jak twój sąsiad pali plastikiem to masz smród ale nie jest to smog, równie dobrze możesz mieszkać koło chlewni - będzie smrodek ale nie smogodnosiłem sie do twojej wypowiedzi poniżejodebrałem to