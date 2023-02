Dopłata w kuj-pom wyjdzie ok. 80 zł do tony z limitem 5,5 tony na hektar i uwaga, tylko do pszenicy i chyba kukurydzy. Znajomy ma słabe ziemie i produkuje owies i żyto to już nic nie dostanie. A te 80 zł to też nie jest hur dur taki majątek jakby co niektórzy myśleli...