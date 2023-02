Jakby Ukraina miała broń dalekiego zasięgu to by nie było z tym problemu, ale wiadomym jest, ze to nie chodzi o to, żeby Ukraina wygrała, tylko jak najdłużej przegrywała. Oczywiście będzie hurr durr jaki to sukces, bo jakiś samolot ukraińcy zestrzelą, a pozostałe 200 zniszczy 2/3 tego co tam jeszcze im zostało.