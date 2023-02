Dwa tygodnie na opuszczenie Holandii ma 10 rosyjskich dyplomatów; ponadto Rosja musi od wtorku zamknąć swoje biuro handlowe w Amsterdamie - poinformował w sobotę holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra. Wyjaśnił on, iż jest to odpowiedź m.in. na to, iż Rosja nie zaprzestaje...