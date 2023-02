Papież Franciszek: Najgorszą rzeczą jest klerykalizm. To zaraza.

"Ideologia w Kościele - to zaraza"- powiedział papież. Wyraził opinię, że "najgorszą rzeczą jest klerykalizm". "Trzeba go przepędzić" - dodał [ciekawe co na to Polscy hierarchowie xD] <klerykalizm to dążenie do zwiększenia wpływu duchowieństwa i Kościoła na politykę państwa i zachowanie społeczne>