To jest niesamowite właśnie, jaki Austriacy mają dobry PR. Choćby I Wojna Światowa; ponoszą znacznie większą odpowiedzialność za jej wywołanie niż jakikolwiek inny kraj, a mimo to, zupełnie się o tym nie mówi. Choćby Franciszek Józef I bardziej kojarzony jest jako poczciwy dziadek z wody mineralnej niż jako lider państwa prowadzącego swój naród do wojny za to, że Serbia nie chciała spełnić absurdalnych żądań Austrii.