Teraz i tak robią to delikatniej. Przed wojną u nas było ciągłe, a po co nam ci amerykanie, przecież to okupacja. I do tego na nasz koszt. I do tego ten Biden haha, dziadek się o dywan przewraca. I G zdziałali, Biden został Prezydentem, a amerykanie zdalnie rozgrywaja ich jak chcą, dając nam przy okazji bezpieczeństwo.