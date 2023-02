nie ma się co dziwić od kiedy PiS jest u władzy standard życia w Polsce ciągle wzrasta. ten kraj daje dużo perspektywy, dzięki polityce rządu. z tego powodu jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem. Za czasów PO to taki imigrant wolał siedzieć u siebie w lepiance z gówna niż przyjechać do Polski.