Sytuacja ze studentami z Europy, Afryki, Azji itp. w Polsce to dramatyczny ewenement w skali świata i historii:

-przyjeżdżają tu za darmo na studia, mają opłaconą i uczelnię, i jedzenie;

-studia mają łatwe, często zdają egzaminy za sam uśmiech;

-mogą do woli obracać p0lki, często imprezują tygodniami nie wydając na to nawet jednej zarobionej przez siebie złotówki;

-przez kilka lat studiowania są w stanie zrobić kilka dzieciaków i wrócić do swojego kraju, zostawiając wychowanie i utrzymanie swoich genów Polakom (podatnikom oraz beciarzom, którzy zaopiekują się biedną samotną mamusią i jej potomstwem);

Wszystko byłoby ok, gdyby to jeszcze działało w drugą stronę, ale nie bo:

-jak Polak wyjedzie za granicę to nie będzie miał tak łatwo jak obcokrajowiec w Polsce, bo zagraniczne uczelnie w przeciwieństwie do polskich mają jakikolwiek poziom;

-połowa krajów świata odpada, bo to kraje 3go świata, gdzie życie jest mniej bezpieczne i komfortowe niż w strefie wojny – za to w Polsce „wszystkim się podoba”: biedni mają i tak wszystko opłacone, a bogaci żyją tu jak w raju i to za pół darmo;

-nawet jak Polak pojedzie do jakiegoś kraju, to w biednych krajach prędzej dostanie kosę w nery niż zamoczy, bo bracia i kuzyni grupowo pilnują, aby ich lokalne witaminki nie popuszczały szpary, bo raz że to wstyd na cały świat (jak u nas) a dwa nikt nie chce wychowywać dzieci facetów z innych krajów;

-w bogatych krajach Polak to taka śmieszna małpa-niewolnik co dużo pije i lubi kraść, bo taką mamy renomę przez tych, którzy migrowali po świecie, odkąd weszliśmy do UE;

-jak p0lka pojedzie za granicę to traktują ją jak pojemnika na nasienie, bo Polacy nie pilnują swoich sióstr/kuzynek, a jak miejscowi zapłodnią p0lkę to ona i tak wróci do swojego kraju, więc wychowanie mają z głowy;

Ogólnie będąc Polakiem da się pojechać za granicę i bawić, ale nie w takiej skali, jak zagraniczni faceci robią to tutaj. Żaden Polak nie jest w stanie pojechać na studia do kraju X i przespać się z kilkudziesięcioma kobietami w rok, w drugą stronę to nawet nie jest żadne wyzwanie, bo do „Erasmusów” ustawiają się całe kolejki (popytajcie znajomych którzy mieszkali z takimi w akademikach).

Mamy też gigantyczną różnica między tym, ile obcokrajowcy zapładniają w Polsce Polek a tym, ile Polacy zapładniają dziewczyn w innych krajach – nie zdziwiłbym się, gdyby na 1 kobietę z innego kraju którą zbrzuchacił na miejscu i porzucił Polak przypadałoby ~1000 Polek, które zostały same z brzuchem po przygodzie z obcokrajowcem czy to w Polsce, czy na wyjeździe w innym kraju by na poród i wychowanie wrócić do swojej ojczyzny…

Wynika to z tego, że:

-na tle świata* Polki są ładne, Polacy już mniej (kobiety mające 18-22 lat są w „szczycie” swoje urody, podczas gdy ich rówieśnicy potrafią mieć jeszcze pryszcze, dziewiczy wąs i zerową masę mięśniową więc jak wyjeżdża ten sam rocznik, to przepaść w wyglądzie jest ogromna);

-Polacy nie pilnują sowich kobiet jak chociażby Arabowie;

-biedna kobieta to wciąż dobry natyrał do ruchania, biedny facet to już słaba opcja;

-kobieta nawet jak jest brzydka i gruba to wciąż można ją raz puknąć, z brzydkim facetem żadna kobieta nie prześpi się nawet „z braku laku”;

Jedyne co można zrobić, to ograniczyć ilość studentów zagranicznych w Polsce względem studentek. Dziś 80% obcokrajowców przyjeżdżających do Polski to mężczyźni - szczególnie duża dysproporcja dotyczy Azji i Afryki, gdzie kobiet nawet nie dopuszcza się do pozwoleń na pracę/naukę w „Europejskich krajach”. Gdyby rządzącym zależało na tym kraju, to byłoby odwrotnie - 80% studentów z zagranicy powinny stanowić kobiety, a Polki powinny stanowić max 50% osób wyjeżdżających na Erasmusa. Tymczasem przyjmujemy prawie samych chłopów samemu wysyłając prawie same kobiety.

Polska to najgorszy kraj w Europie do bycia mężczyzną: cały świat sypia z twoimi rodaczkami, jednocześnie patrząc na ciebie jak na gorszy gatunek, przez co masz problemy z tym, aby samemu poderwać jakąś dziewczynę z innego kraju. Wisienką na torcie są samotne matki czy kobiety, które w spały z tyloma facetami, że nawet jak się z taką ożenisz to zaraz zorganizuje ci celibat, bo „jakoś już nie czuje tego co kiedyś”.