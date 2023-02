Afera z TOTAL CASINO się rozkręca. ETAP: Ukrywanie dowodów

Siema Mirki.

Widzieliście wczorajsze znalezisko o manipulacjach na Total Casino? Gogusiom zapaliło się pod tyłkami i ekspresem ustawili matematykę demka na właściwą (choć jeszcze ją dokładnie badam).

Rano napisałem do Totka maila z kilkoma pytaniami - m.in. o to czy to oni interweniowali, czy zamierzają gruntownie prześwietlić temat i ustalić winnych, no i czy będą zwracać hajs ludziom, którzy po założeniu konta w serwisie od razu przekulali swoje pieniądze w Miss Joker ( ͡º ͜ʖ͡º)

Nie odpisali, ale wszystko wskazuje na to, że to oni szybciutko zwrócili się do YT i wypoku, by usunęli uwierające materiały. Teraz pewnie się zastanawiają, czy straszyć mnie prawnikami. Będą mieli jednak ciężko, bo nie jestem z pierwszej łapanki - wałek udokumentowałem, nie pękam, a ewentualny straszak od nich będzie tylko młynem na wodę mojego wkur*u.

Dziś postaram się dokulać nowy test RTP do końca, a w weekend nakręcić drugą część tej epopei (tym razem w taki sposób, by nie mieli żadnego punktu zaczepienia przy ewentualnych strike'ach). Chciałem wrzucić w nim screeny publikowane wczoraj przez Mirasków, którzy bawili się demkiem i podobnie jak ja kręcili w nim niezłe fortuny. Niestety dzięki rogalarzom temat spadł z rowerka i nie mam jak się do tego dokopać. Bylibyście tak mili i podzielili się nimi ponownie pod tym wpisem?