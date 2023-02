Coś wam zdradzę, jest to dość tajne. Podobnie jak mało kto wie, że konserwę turystyczną można jeść w domu, bo nikt tego nie sprawdza. To nie wiem czy wiecie, ale też możecie podrywać niemki. Jest tutaj solidna grupka wykopków, którzy nic nie mogą poderwać. Myślą że jak się wprowadzi zakaz eksportu naszych kobiet to będą one zmuszone spotykać się z wykopkami.