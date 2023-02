Jestem za tym co robimy, ale takie arty to takie klepanie po plecach. Dobra robota chłopcze!



Lecz opiniowanie przez dziennikarza mało co zmieni - siły strukturalne które rządzą liderami polityki na zachodzie są większe niż słowa takiego dziennikarza.



Oczywiście jak dziennikarzy wielu napisze, ludzie zaczną tak samo myśleć to jakaś delikatna korekta w działaniu może byc.



Dlatego jednak Kreml ma w Europie swoich liderów wpływu aby hamować takie zmiany w opinii publicznej. Pokaż całość