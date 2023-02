No to ja kolejny raz ponawiam pytanie do moderacji:

Dobra ale powiedzcie że to jakiś błąd który zaraz poprawicie, jeśli chodzi o wiadomości? Dlaczego widzę tylko te z 2022 roku? Gdzie reszta?

Miałem tam wiadomości od zmarłego kumpla do których czasami wracałem, jeżeli mieliście to zamiar usunąć to mogliście powiedzieć bo bym sobie zrobił backup jakiś. Jak o jakiś wygląd strony to jeszcze można machnąć ręką, ale coś takiego?

USUNIĘCIE WIADOMOŚCI UŻYTKOWNIKA?! Pokaż całość